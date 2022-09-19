В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

В понедельник, 19 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в пригороде.
По предварительным данным, над Зеленовкой сбили ракету.
На данный момент официальной информации нет.
Напомним, вчера в Херсоне прогремело шесть мощных взрывов. Взрыв произошел возле киноконцертного зала "Юбилейный".
Кроме того, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.
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