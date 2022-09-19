В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы прогремели в пригороде.

По предварительным данным, над Зеленовкой сбили ракету.

На данный момент официальной информации нет.

Напомним, вчера в Херсоне прогремело шесть мощных взрывов. Взрыв произошел возле киноконцертного зала "Юбилейный".

Кроме того, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.