В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у передмісті.

За попередніми даними, над Зеленівкою збили ракету.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, вчора в Херсоні пролунало шість потужних вибухів. Вибух стався біля кіноконцертної зали "Ювілейний".

Крім того, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

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