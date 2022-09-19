В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи

У понеділок, 19 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали сильні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.
За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у передмісті.
За попередніми даними, над Зеленівкою збили ракету.
Наразі офіційної інформації немає.
Нагадаємо, вчора в Херсоні пролунало шість потужних вибухів. Вибух стався біля кіноконцертної зали "Ювілейний".
Крім того, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.
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