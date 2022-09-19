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В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 19 вересня 2022 12:13
В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи Фото: В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 19 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

За даними місцевих Telegram-каналів, вибухи пролунали у передмісті.

За попередніми даними, над Зеленівкою збили ракету.

Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, вчора в Херсоні пролунало шість потужних вибухів. Вибух стався біля кіноконцертної зали "Ювілейний".

Крім того, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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