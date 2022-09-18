В оккупированном Херсоне снова прогремели взрывы

При этом российские СМИ сообщают, в городе прозвучали "шесть мощных взрывов", а местные жители публикуют видео работы систем ПВО.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают о "прилетах" в районе Юбилейного.

Напомним, 17 сентября вечером во временно оккупированном Херсоне сообщали о взрывах и стрельбе. Россияне заявили о так называемой "контртеррористической" операции.

В ВСУ предполагали, что таким образом оккупанты снимают себе "очередной сюжет". Между тем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что это "кадыровцы" могли воевать с "вагнеровцами", которых недавно отправили для "усиления" Херсона.

При этом глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что россияне на оккупированных территориях пытаются создать разные диверсии, чтобы дискредитировать действия ВСУ.

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