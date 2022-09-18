RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи

Фото: В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 18 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що у місті пролунали "шість потужних вибухів", а місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про "прильоти" в районі Ювілейного.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВибухВійна Росії проти України