В окупованому Херсоні знову пролунали вибухи

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що у місті пролунали "шість потужних вибухів", а місцеві жителі публікують відео роботи систем ППО.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють про "прильоти" в районі Ювілейного.

Нагадаємо, 17 вересня ввечері у тимчасово окупованому Херсоні повідомляли про вибухи та стрілянину. Росіяни заявили про так звану "контртерористичну" операцію.

У ЗСУ припускали, що таким чином окупанти знімають собі "черговий сюжет". Тим часом речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що це "кадировці" могли воювати з "вагнерівцями", яких нещодавно відправили для "посилення" Херсона.

Голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на окупованих територіях намагаються створити різні диверсії, щоб дискредитувати дії ЗСУ.

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