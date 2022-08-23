UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Донецке сообщают о взрывах в "администрации" Пушилина и не только

Фото: в оккупированном Донецке произошли взрывы 23 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 23 августа, в центре оккупированного Донецка были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал гауляйтера города Олексея Кулемзина.

По его словам, прямое попадание снаряда по многоквартирному дому было якобы зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.

"Зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина", - добавил он.

По его данным, из-за обстрела погиб 18-летний парень, есть раненые.

Кроме того, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, известно о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как пишет РБК, во время прямого попадания снаряда в здание "администрации" Пушилина, сам главарь боевиков не пострадал и "находится в безопасном месте".

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", - пишет издание.

Как сообщалось, на окраине оккупированного Донецка загорелась база российского интернационального батальона "Пятнашка". На территории базы взрываются боеприпасы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс