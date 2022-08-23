В оккупированном Донецке сообщают о взрывах в "администрации" Пушилина и не только

По его словам, прямое попадание снаряда по многоквартирному дому было якобы зафиксировано в центральном Ворошиловском районе Донецка, под обстрелом также находился район торгового центра Green Plaza.

"Зафиксированы попадания в районе проспекта Маяковского и бульвара Пушкина", - добавил он.

По его данным, из-за обстрела погиб 18-летний парень, есть раненые.

Кроме того, по данным советника главы МВД Антона Геращенко, известно о "прилете" по зданию так называемой администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

Как пишет РБК, во время прямого попадания снаряда в здание "администрации" Пушилина, сам главарь боевиков не пострадал и "находится в безопасном месте".

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар", - пишет издание.