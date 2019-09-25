В оккупированном Донецке прогремела серия взрывов

В Донецке загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований "ДНР", расположенный в районе поселков Горняк и Грабари, в результате чего прогремела серия взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Остров".

Как сообщается, горит склад боеприпасов боевиков. Над городом поднялся высокий столб дыма и слышны взрывы.

Информации о взрывах на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и на сайте полиции области нет. Однако, очевидцы публикуются фото и видео, на которых виден столб дыма и слышны взрывы.

Фото: взрывы в Донецке (facebook.com)

Напомним, последний взрыв в Донецке был 5 сентября. Тогда в Калининском районе, подконтрольном сепаратистам "ДНР", произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник "полиции".

Кроме того, за день до этого, в Донецке на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв, в результате инцидента погиб горняк.

РБК-Украина также писало, что в Горловке, что на оккупированной территории Донецкой области произошел взрыв возле одного из жилых домов, в результате чего пострадали 4 человека.