В оккупированном Донецке прогремел еще один мощный взрыв 

Фото: дым на месте взрыва в Донецке (скрин видео)

В оккупированном Донецке 20 февраля прогремел еще один мощный взрыв. По словам очевидцев, инцидент произошел в Ленинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что взрыв прогремел около 12:00 по киевскому времени в районе водохранилища Донецкое море. Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах Широкий, Мирный и на Боссе. Кроме того, фото столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.



