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В оккупированном Донецке прогремел еще один мощный взрыв 

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Донецк, Воскресенье 20 февраля 2022 15:12
В оккупированном Донецке прогремел еще один мощный взрыв  Фото: дым на месте взрыва в Донецке (скрин видео)
Автор: Артем Горовенко

В оккупированном Донецке 20 февраля прогремел еще один мощный взрыв. По словам очевидцев, инцидент произошел в Ленинском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что взрыв прогремел около 12:00 по киевскому времени в районе водохранилища Донецкое море. Взрыв был хорошо слышен в микрорайонах Широкий, Мирный и на Боссе. Кроме того, фото столба дыма после взрыва были опубликованы в соцсетях.

Напомним, ранее в пятницу произошел мощный взрыв в центре Донецка, как выяснилось, взорвалась машина главаря местной "народной милиции".

После этого произошел взрыв в оккупированном Луганске, был поврежден газопровод.

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