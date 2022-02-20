ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Донецьку прогримів ще один потужний вибух 

Новость на русском →
Донецьк, Неділя 20 лютого 2022 15:12
В окупованому Донецьку прогримів ще один потужний вибух  Фото: дим на місці вибуху в Донецьку (скрін відео)
Автор: Артем Горовенко

В окупованому Донецьку 20 лютого прогримів ще один потужний вибух. За словами очевидців, інцидент стався в Ленінському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Повідомляється, що вибух прогримів близько 12:00 за київським часом в районі водосховища Донецьке море. Вибух був добре чути в мікрорайонах Широкий, Мирний і на Боссе. Крім того, фото стовпа диму після вибуху були опубліковані в соцмережах.

Нагадаємо, раніше в п'ятницю стався потужний вибух у центрі Донецька, як з'ясувалося, вибухнула машина ватажка місцевої "народної міліції".

Після цього стався вибух в окупованому Луганську, був пошкоджений газопровід.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк Вибух Загострення на Донбасі
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі