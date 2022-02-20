В окупованому Донецьку прогримів ще один потужний вибух
Фото: дим на місці вибуху в Донецьку (скрін відео)
В окупованому Донецьку 20 лютого прогримів ще один потужний вибух. За словами очевидців, інцидент стався в Ленінському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Повідомляється, що вибух прогримів близько 12:00 за київським часом в районі водосховища Донецьке море. Вибух був добре чути в мікрорайонах Широкий, Мирний і на Боссе. Крім того, фото стовпа диму після вибуху були опубліковані в соцмережах.
Нагадаємо, раніше в п'ятницю стався потужний вибух у центрі Донецька, як з'ясувалося, вибухнула машина ватажка місцевої "народної міліції".
Після цього стався вибух в окупованому Луганську, був пошкоджений газопровід.