На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

На оккупированной территории Луганской области местные боевики заблокировали доступ к мессенджеру Viber.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"С 3 июня на территории "ЛНР" будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры", - отметил так называемый местный "министр связи" Олег Фетисов.

По его словам, украинская армия якобы через Viber отслеживает геолокацию и координаты гражданской и военной инфраструктуры оккупантов.