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На оккупированном Донбассе заблокировали Viber

Фото: мессенджер Viber заблокировали в "ЛНР" (makeuseof com)
Автор: Илона Свиридова

На оккупированной территории Луганской области местные боевики заблокировали доступ к мессенджеру Viber.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

"С 3 июня на территории "ЛНР" будет временно ограничен доступ к сервису обмена сообщениями Viber. Данное решение стало вынужденным ответом с нашей стороны на многократно участившиеся случаи использования сервиса как части военной инфраструктуры", - отметил так называемый местный "министр связи" Олег Фетисов.

По его словам, украинская армия якобы через Viber отслеживает геолокацию и координаты гражданской и военной инфраструктуры оккупантов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как защитить свои смартфоны в военное время.

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