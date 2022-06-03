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На окупованому Донбасі заблокували Viber

Фото: месенджер Viber заблокували в "ЛНР" (makeuseof com)
Автор: Ілона Свиридова

На окупованій території Луганської області місцеві бойовики заблокували доступ до месенджера Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"З 3 червня на території "ЛНР" буде тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber. Дане рішення стало вимушеною відповіддю з нашого боку на випадки використання сервісу як частини військової інфраструктури", - зазначив так званий місцевий "міністр зв'язку" Олег Фетисов.

За його словами, українська армія нібито через Viber відстежує геолокацію і координати цивільної та військової інфраструктури окупантів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як захистити свої смартфони у воєнний час.

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