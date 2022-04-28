UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе, - Денисова

Фото: на оккупированном Донбассе учителей заставляют проводить обучение по российской программе (24tv)
Автор: Евгений Прокопенко

На территории временно оккупированной Луганщины оккупанты пытаются создать иллюзию «нормальной жизни», заставляя детей ходить в учебные заведения, где образование происходит по российской программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

В Новоалександровке детей оккупанты в течение дня не выпускают из помещения школы, объясняя это мерами безопасности. За каждым учителем закреплены российские военные, угрожая расправой заставляют проводить обучение.

"Приобщение детей к обучению вблизи зоны активных боевых действий несет прямую угрозу их жизни и безопасности и является прямым нарушением статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка", - сообщила Денисова.

Напомним, российские оккупанты на захваченных территориях требуют от украинского бизнеса возобновить работу. При этом предпринимателям выдвигают условие - не торговать товарами из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЛуганск