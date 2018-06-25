На оккупированном Донбассе тысячи украинцев подверглись пыткам, - Грицак

СБУ продолжает документировать пытки граждан Украины на оккупированном Донбассе

Тысячи украинцев на оккупированном Донбассе подверглись пыткам. Об этом на открытом брифинге о преступлениях Российской Федерации и ее оккупационной администрации на оккупированных территориях заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Тысячи граждан Украины стали жертвами пыток. Миллионы соотечественников вынуждены были бросить дома, чтобы переехать на подконтрольные Украине территории. Оставшиеся на оккупированных территориях систематически запугиваются ", - заявил Грицак.

Он также отметил, что СБУ задокументировала пытки на оккупированном Донбассе и представила очередную книгу со свидетельствами пленников.

Напомним, ранее правозащитная организация Human Rights Watch обвинила СБУ в пытках обвиненной в государственной измене украинки.