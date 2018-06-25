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На окупованому Донбасі тисячі українців піддалися тортурам, - Грицак

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 12:47
Фото: Василь Грицак (ssu.gov.ua)
Фото: Василь Грицак (ssu.gov.ua)

СБУ продовжує документувати катування громадян України на окупованому Донбасі

Тисячі українців на окупованому Донбасі піддалися тортурам. Про це на відкритому брифінгу про злочини Російської Федерації та її окупаційної адміністрації на окупованих територіях заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент РБК-Україна.

"Тисячі громадян України стали жертвами тортур. Мільйони співвітчизників змушені були покинути домівки, щоб переїхати на підконтрольні території Україні. Ті, що залишилися на окупованих територіях, систематично залякуються ", - заявив Грицак.

Він також зазначив, що СБУ задокументувала тортури на окупованому Донбасі і представила чергову книгу зі свідченнями полонених.

Нагадаємо, раніше правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила СБУ в тортурах українки, яку звинуватили у державній зраді. 

 

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Теги публікації: Служба безпеки України, Донбас, пытки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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