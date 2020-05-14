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На оккупированном Донбассе свыше 500 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 16:16
На оккупированном Донбассе свыше 500 случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом актуальные данные о смертности приводят только отдельные районы Донецкой области

Коронавирус на оккупированном Донбассе выявлен более чем у 500 человек, также растет число летальных случаев. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в отдельных районах Донецкой области подтверждено 214 случаев, при этом 29 пациентов выписаны из больниц с полным выздоровлением, 180 находятся на лечении. Оккупационная администрация также подтверждает пять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В то же время медики в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 308 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Также сообщается о 53 выздоровевших, при этом не приводятся данные о летальных случаях.

Таким образом на оккупированном Донбассе подтверждено 522 случая.

Напомним, ранее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляло, что оккупационные администрации Донецка и Луганска в несколько раз занижают статистику по коронавирусу. По оценкам украинского министерства, статистика там занижена минимум в 2-2,5 раза.

До этого сообщалось о вспышке заболевания в одной из больниц оккупированного Луганска.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассОРДЛОКоронавирус
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