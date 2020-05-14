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На окупованому Донбасі понад 500 випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 16:16
На окупованому Донбасі понад 500 випадків COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При цьому актуальні дані про смертність приводять тільки окремі райони Донецької області

Коронавірус на окупованому Донбасі виявлено більш ніж у 500 осіб, також росте число летальних випадків. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в окремих районах Донецької області підтверджено 214 випадків, при цьому 29 пацієнтів виписано з лікарень з повним одужанням, 180 знаходяться на лікуванні. Окупаційна адміністрація також підтверджує п'ять летальних випадків серед пацієнтів з COVID-19.

У той же час медики в окремих районах Луганської області зареєстрували 308 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. Також повідомляється про 53 одужалих, при цьому не наводяться дані про летальні випадки.

Таким чином на окупованому Донбасі підтверджено 522 випадки.

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявляло, що окупаційні адміністрації Донецька і Луганська у кілька разів занижує статистику щодо коронавірусу. За оцінками українського міністерства, статистика там занижена мінімум в 2-2,5 рази.

До цього повідомлялося про спалах захворювання в одній з лікарень окупованого Луганська.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбасОРДЛОКоронавірус
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