На оккупированном Донбассе проводят электоральные замеры, - Сивохо

Украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в интервью lb.ua заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо.

В частности, он подтвердил, что его команда проводила замеры электоральных настроений в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время он не стал комментировать, как удалось опросить жителей оккупированных территорий.

"Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...", - добавил Сивохо, уточнив, что речь идет о людях, который будут выдвигаться от правящей партии, когда Украина объявит местные выборы в ОРДЛО.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях выборы на оккупированном Донбассе не состоятся.

"Единственный сложный вопрос, что мы сначала проводим выборы, а потом получаем границу под украинский контроль. Я вижу, как по-другому решить этот вопрос ", - заявил президент и добавил, что во время таких выборов все партии, ЦИК и журналисты должны иметь доступ к ОРДЛО.