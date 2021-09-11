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На оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 11 сентября на оккупированном Донбассе на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Об инциденте заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе", - написал он.

По информации оккупационных властей, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы, причина взрыва выясняется.

В социальных сетях уже появились первые видео с места инцидента. На кадрах заметно как в результате пожара в небо поднимается столб дыма.

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