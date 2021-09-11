На окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі

Сьогодні, 11 вересня на окупованому Донбасі на нафтобазі Кіровського району стався вибух. Про інцидент заявив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі", - написав він.
За інформацією окупаційної влади, на місці події наразі працюють спецслужби, причина вибуху з'ясовується.
У соціальних мережах вже з'явилися перші відео з місця інциденту. На кадрах помітно як внаслідок пожежі в небо здіймається стовп диму.