На оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе
Фото: на оккупированном Донбассе произошел взрыв на нефтебазе (кадр с видео)
Сегодня, 11 сентября на оккупированном Донбассе на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Об инциденте заявил так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе", - написал он.
По информации оккупационных властей, на месте происшествия сейчас работают спецслужбы, причина взрыва выясняется.
В социальных сетях уже появились первые видео с места инцидента. На кадрах заметно как в результате пожара в небо поднимается столб дыма.