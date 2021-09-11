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На окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі

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Донбас, Субота 11 вересня 2021 15:11
На окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі Фото: на окупованому Донбасі стався вибух на нафтобазі (кадр з відео)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 вересня на окупованому Донбасі на нафтобазі Кіровського району стався вибух. Про інцидент заявив так званий "мер" міста Олексій Кулемзін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Стався вибух в Кіровському районі міста на нафтобазі", - написав він.

За інформацією окупаційної влади, на місці події наразі працюють спецслужби, причина вибуху з'ясовується.

У соціальних мережах вже з'явилися перші відео з місця інциденту. На кадрах помітно як внаслідок пожежі в небо здіймається стовп диму.

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