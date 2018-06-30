В "ДНР" собираются стрелять по миротворцам, если они войдут на Донбасс "по украинскому сценарию"

Боевики требуют согласования по вопросу ввода миротворцев ООН

Главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что по миротворцам ООН будут стрелять, если они зайдут на территорию Донбасса "по украинскому сценарию". Об этом он заявил во время "прямой линии".

"Без согласования "ДНР"/"ЛНР" миссия ООН сюда входить не будет. Иначе, если они хотят войти по украинскому сценарию, они будут превращаться в мишени. У нас станет на противников больше... Чем больше противников, тем легче стрелять, целиться не надо", - заявил боевик.

Он отметил, что боевики поддерживают предложение РФ по поводу размещения "голубых касок" только на линии соприкосновения и охрану миротворцами миссии ОБСЕ.

#Захарченко: если без нашего разрешения сюда зайдут миротворцы ООН - мы их перестреляем pic.twitter.com/YYTgneB9Vi — Necro Mancer (@666_mancer) June 29, 2018

Напомним, оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Луганской области на подконтрольной Украины территории задержали бывшего боевика "ЛНР".