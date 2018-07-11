На окупованому Донбасі просувають ідею "повернення" до складу України, - ІС

Кремль просуває ідею "повернення" Донбасу за умови усунення Порошенка

На окупованому Донбасі російська влада розпочала інформаційну кампанію, яка спрямована на популяризацію ідеї "повернення" до складу України за умови "паралельної зміни влади". Про це у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За даними Тимчука, російські куратори не знімають з порядку денного можливість зміни керівництва самопроголошеної "Донецької народної республіки".

"У цьому контексті звертає на себе увагу розпочата Кремлем інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію ідеї повернення Донбасу до складу України за умови "паралельної зміни влади" (відсторонення президента і уряду України і владної верхівки "ДНР")", - зазначив він.

Також повідомляється, що в рамках даної кампанії у проросійському русі "Свої" вживають заходів щодо дискредитації ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Фото: скріншот повідомлення Тимчука

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "ДНР" збираються стріляти по миротворцях, якщо вони увійдуть на Донбас "за українським сценарієм".