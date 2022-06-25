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На оккупированном Донбассе продлили расчеты гривной, но с грабительским курсом

Новина українською →
Донецк, Суббота 25 июня 2022 19:32
На оккупированном Донбассе продлили расчеты гривной, но с грабительским курсом Фото: главари "республик" Денис Пушилин и Леонид Пасечник (apral.ru)
Автор: Александр Мороз

На оккупированном Донбассе расчеты украинской гривной продлены до 1 октября 2022 года, но по курсу 1 к 1,5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что с 25 июня оплата товаров, работ и услуг наличными гривнами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводится по курсу 1,5 российских рубля за 1 гривну.

Конвертация наличной гривны в безналичный российский рубль с зачислением на банковский счет будет проводиться тоже по такому курсу. Но до 28 июня местный бизнес еще сможет конвертировать торговую выручку по курсу 2 российских рубля за гривну.

Отметим, согласно официальному курсу Национального банка Украины 10 рублей стоят 5,42 гривны.

Напомним, в марте 2022 года после захвата новых территорий на Донбассе оккупационные власти решили вернуть расчеты по курсу 2 российских рубля за гривну.

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