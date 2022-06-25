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На окупованому Донбасі продовжили розрахунки гривнею, але з грабіжницьким курсом

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Донецьк, Субота 25 червня 2022 19:32
На окупованому Донбасі продовжили розрахунки гривнею, але з грабіжницьким курсом Фото: ватажки "республік" Денис Пушилін і Леонід Пасічник (apral.ru)
Автор: Олександр Мороз

На окупованому Донбасі розрахунки українською гривнею продовжено до 1 жовтня 2022 року, але за курсом 1 до 1,5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що з 25 червня оплата товарів, робіт і послуг готівкою гривнями в окремих районах Донецької та Луганської областей проводиться за курсом 1,5 російських рубля за 1 гривню.

Конвертація готівкової гривні в безготівковий російський рубль із зарахуванням на банківський рахунок проводитиметься теж за таким курсом. Але до 28 червня місцевий бізнес ще зможе конвертувати торговельну виручку за курсом 2 російських рублі за гривню.

Зазначимо, згідно з офіційним курсом Національного банку України 10 рублів коштують 5,42 гривні.

Нагадаємо, в березні 2022 року після захоплення нових територій на Донбасі окупаційна влада вирішили повернути розрахунки за курсом 2 російських рубля за гривню.

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