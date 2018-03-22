На оккупированном Донбассе "правоохранители" разыскивают лиц, не прибывших на "военные сборы", - ГУР

Командование РФ на Донбассе продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях

На оккупированном Донбассе "правоохранители" разыскивают лиц, которые не прибыли на "военные сборы". Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Как отмечается, российское командование на Донбассе продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Наблюдается активизация деятельности так называемых "правоохранительных органов" оккупационных властей по розыску лиц, которые не прибыли на сборы военнообязанных с целью привлечения их к ответственности", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала въезд на оккупированный Донбасс колонны спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы с Российской Федерации. По данным разведки, опознавательные знаки и эмблемы на российской военной технике были намеренно закрашены, а личный состав одет в военную форму разного типа и маскировочные халаты.