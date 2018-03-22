На окупованому Донбасі "правоохоронці" розшукують осіб, які не прибули на "військові збори", - ГУР

Командування РФ на Донбасі продовжує мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях

На окупованому Донбасі "правоохоронці" розшукують осіб, які не прибули на "військові збори". Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначається, російське командування на Донбасі продовжує мобілізаційні заходи на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Спостерігається активізація діяльності так званих "правоохоронних органів" окупаційної влади з розшуку осіб, які не прибули на збори військовозобов’язаних з метою притягнення їх до відповідальності", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська розвідка зафіксувала в’їзд на окупований Донбас колони спецтехніки зв’язку та радіоелектронної боротьби з Російської Федерації. За даними розвідки, розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати.