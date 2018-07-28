На оккупированном Донбассе подростки подорвались на минах, есть жертвы

В результате подрыва на мине погибли два подростка

На оккупированном Донбассе три подростка подорвались на заминированном кладбище, двое из них погибли на месте. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

По словам Гуцуляка, оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование передовых позиций и устанавливать дополнительные минно-взрывные заграждения. Для этого боевики, в том числе, используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

"В то же время хаотическое минирование российско-оккупационными войсками местности представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - сообщил Гуцуляк.

Отметим, на днях сепаратистские СМИ сообщали о гибели 17-летнего парня и 18-летней девушки в результате подрыва на мине в поселке Мичурина под оккупированной Горловкой.

Напомним, ранее стали известны подробности гибели украинского сапера на Донбассе. По данным штаба ООС, Иван Войтенко подорвался на управляемом фугасе.