На окупованому Донбасі підлітки підірвалися на мінах, є жертви

В результаті підриву на міні загинули два підлітки

На окупованому Донбасі три підлітки підірвалися на замінованому кладовищі, двоє з них загинули на місці. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

За словами Гуцуляка, окупаційні війська продовжують удосконалювати інженерне обладнання передових позицій і встановлювати додаткові мінно-вибухові загородження. Для цього бойовики, в тому числі, використовують заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни.

"У той же час хаотичне мінування російсько-окупаційними військами місцевості становить небезпеку для місцевого населення. 25 липня троє підлітків підірвалися поблизу могили свого товариша на мінах, встановлених на кладовищі. Двоє з них загинули на місці", - повідомив Гуцуляк.

Зазначимо, днями сепаратистські ЗМІ повідомляли про загибель 17-річного хлопця і 18-річної дівчини в результаті підриву на міні в селищі Мічуріна під окупованою Горлівкою.

Нагадаємо, раніше стали відомі подробиці загибелі українського сапера на Донбасі. За даними штабу ООС, Іван Войтенко підірвався на керованому фугасі.