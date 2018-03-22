Боевики провели учения на оккупированном Донбассе, - ИС

Оккупационные войска на Донбассе проводили перегруппировку

15 марта 2018 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей были проведены учения гражданской обороны. Об этом говорится в опубликованных на Facebook оперативных данных группы "Информационное Сопротивление".

В частности, оккупационными войсками проверялась система оповещения населения, состояние бомбоубежищ, а также организация взаимодействия между воинскими частями и комиссариатами с практической отработкой вопросов оповещения приписного состава и развертыванием пунктов приема личного состава.

Кроме того, с территории России было доставлено около 1300 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки), для обеспечения деятельности частей и соединений 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск за недельный период.

Также противник продолжил совершенствование своих позиций (как в первой линии, так и во второй) в инженерном отношении. Кроме того, отмечается проведение ряда перегруппировок и усиления оккупационных формирований на отдельных участках линии фронта.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» В последний недельный период (с 15 по 21 марта с.г.) в зоне... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

В частности:

- в Ясиноватском районе северо-восточнее Васильевки и Бетманово было зафиксировано минирование противником отдельных участков местности. Причем в некоторых случаях речь шла об участках за передовыми позициями боевиков, практически у них в тылу. Минирование производилось скрытно, использовались как противопехотные, так и противотанковые мины;

- оккупанты закрыли район от Докучаевска на север до Донецка, выставлены блокпосты, ограничено передвижение гражданского автотранспорта;

- противник продолжает укреплять и усиливать север Дебальцевского узла обороны в районе Светлодарской дуги. В районе Новогригорьевки отмечалось появление новых единиц бронетехники (4 БМП-1\2 и 1 МТ-ЛБ);

- оккупанты усилили свое подразделение, которое обороняется по рубежу высота 206.9 - Белая Каменка несколькими единицами бронетехники (в районе Белой Каменки наблюдалась пара окопанных БМП-1 и 1 МТ-ЛБ), еще 3 единицы БМП-1 наблюдались в районе юго-восточнее Петровского, замаскированные в посадке (рассредоточены);

Также во 2-м АК (в 2-й и 4-й омсбр) проходит частичная дефектация штатной боевой техники в отдельных подразделениях. Среди боевиков данных бригад распространяются слухи, что данное мероприятие проводится перед поступлением из РФ новой крупной партии бронетехники (в первую очередь БМП-1,2) и специализированного автотранспорта.

Группа российских "советников" в штабе 1-го АК потребовала от командных структур корпуса "более тщательной отработки взаимодействия" между подразделениями разных родов войск в ходе учений по-боевому сотрудничеству тактических групп, проводящихся в последнее время на полигонах "ДНР". В результате проверок хода этих учений "советники" отметили формальный подход к организации и проведению соответствующих тренировок со стороны командного звена ряда бригад и полков.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине 18 марта в ходе акций протестов в день выборов президента России ожидались провокации.