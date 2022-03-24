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В оккупированном Бердянске произошли взрывы, в порту масштабный пожар

Фото: после взрывов в Бердянске, предположительно, горят российские корабли (t me nexta live)
Автор: Илона Свиридова

Утром, 24 марта 2022 года, в оккупированном российскими войсками Бердянске произошло несколько взрывов в порту. В последствии возник масштабный пожар, который виден во всех районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Акцент".

По словам очевидцев, в районе порта загорелось одно или несколько суден. Кроме того, горят нефтяные резервуары. О причинах инцидента пока ничего неизвестно.

Фото: взрывы в Бердянске (t me nexta live)

Отметим, бердянский порт уже активно используют российские войска, в частности, туда прибыл большой десантный корабль "Орск", который доставил военную технику для оккупантов.

Кроме того, оккупанты угнали оттуда пять кораблей, загруженных украинским зерном.

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БердянскВзрывВойна России против Украины