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В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світла

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Бердянськ, Неділя 12 червня 2022 08:52
В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світла Фото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю вранці, 12 червня, в тимчасово окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. В результаті частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".

За попередньою інформацією, один з вибухів стався на електричній підстанції. Також на парковці кафе "Талісман" підірвали два автомобілі.

"Три вибухи і пів міста без світла. Святкування дна Росії почалося", - пишуть місцеві жителі в соцмережах.

У місцевих чатах зазначається, що ймовірно підірвали трансформаторну підстанцію в районі ТЦ "Амстор".

Разом з тим окупанти підтверджують вибух, повідомляючи, що в результаті короткого замикання загорівся і вибухнув один з трансформаторів. Пожежу вже нібито загасили, але електроенергії у людей все ще немає.

В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світлаФото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)

Напередодні мер Енергодара заявляв про підготовлювані провокації в Запорізькій області з боку окупантів 12 червня на день Росії.

Нагадаємо, з початку війни на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.

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Бердянськ Запорожская область Вибух Війна Росії проти України
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