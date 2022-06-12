В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світла

У неділю вранці, 12 червня, в тимчасово окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. В результаті частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь" .

За попередньою інформацією, один з вибухів стався на електричній підстанції. Також на парковці кафе "Талісман" підірвали два автомобілі.

"Три вибухи і пів міста без світла. Святкування дна Росії почалося", - пишуть місцеві жителі в соцмережах.

У місцевих чатах зазначається, що ймовірно підірвали трансформаторну підстанцію в районі ТЦ "Амстор".

Разом з тим окупанти підтверджують вибух, повідомляючи, що в результаті короткого замикання загорівся і вибухнув один з трансформаторів. Пожежу вже нібито загасили, але електроенергії у людей все ще немає.

Фото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)

Напередодні мер Енергодара заявляв про підготовлювані провокації в Запорізькій області з боку окупантів 12 червня на день Росії.