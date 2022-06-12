В окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи: частина міста без світла
У неділю вранці, 12 червня, в тимчасово окупованому Бердянську прогриміли три потужні вибухи. В результаті частина міста залишилася без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".
За попередньою інформацією, один з вибухів стався на електричній підстанції. Також на парковці кафе "Талісман" підірвали два автомобілі.
"Три вибухи і пів міста без світла. Святкування дна Росії почалося", - пишуть місцеві жителі в соцмережах.
У місцевих чатах зазначається, що ймовірно підірвали трансформаторну підстанцію в районі ТЦ "Амстор".
Разом з тим окупанти підтверджують вибух, повідомляючи, що в результаті короткого замикання загорівся і вибухнув один з трансформаторів. Пожежу вже нібито загасили, але електроенергії у людей все ще немає.
Фото: в окупованому Бердянську прогриміли потужні вибухи (donpress.com)
Напередодні мер Енергодара заявляв про підготовлювані провокації в Запорізькій області з боку окупантів 12 червня на день Росії.
Нагадаємо, з початку війни на тимчасово захоплених територіях Запорізької області окупанти викрали 271 людину.
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