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В оккупированном Алчевске российская ПВО поразила саму себя (видео)

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Алчевск, Пятница 24 июня 2022 10:40
В оккупированном Алчевске российская ПВО поразила саму себя (видео) Фото: оккупированном Алчевске российская ПВО поразила саму себя (t.me/kyivoperativ)
Автор: Мария Кучерявец

Российская система противовоздушной обороны захватчиков "перехватила" саму себя. Это произошло во временно оккупированном Алчевске Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Оперативный", который опубликовал соответствующее видео.

Как заметно из опубликованного видео, после запуска ПВО российских войск изменила свою траекторию и поразила саму систему.

Напомним, всего за четыре месяца полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 100 систем ПВО.

Добавим, за минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге Украины две 152-мм пушки, много бронированной техники и десятки оккупантов.

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