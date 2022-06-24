В окупованому Алчевську російська ППО уразила саму себе (відео)

Російська система протиповітряної оборони загарбників "перехопила" саму себе. Це сталося в тимчасово окупованому Алчевську Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ.Оперативний", який опублікував відповідне відео.

Як помітно з опублікованого відео, після запуску ППО російських військ змінила свою траєкторію й уразила саму систему.

Нагадаємо, всього за чотири місяці повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 100 систем ППО.

Додамо, за минулу добу ЗСУ знищили на півдні України дві 152-мм гармати, багато броньованої техніки та десятки окупантів.

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