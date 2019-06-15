Из оккупированного Крыма прибыл капитан арестованного РФ украинского судна

На территорию Украины вернулся - Виктор Новицкий - капитан украинского рыболовецкого судна ЯМК-00041, экипаж которого в прошлом году в мае Россия арестовала возле оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам Денисовой, ее представитель по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаил Халиков забрал Новицкого на КПВВ "Каланчак", что на административной границе с полуостровом.

"Сегодня "суд" постановил снять все ограничения в его передвижении", - добавила Денисова.

Она напомнила, что в мае прошлого года Новицкого и четырех членов экипажа задержали неподалеку мыса Тарханкут в Черном море.

"Пол года капитана удерживали под арестом, затем изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Позже членов экипажа отпустили, а Виктор Новицкий оставался на полуострове на подписке о невыезде", - добавила омбудсмен.

Напомним, рыболовецкое судно ЯМК-0041 задержали 4 мая 2018 года у берегов оккупированного Крыма. Российская сторона обвинила его моряков в нарушении запрета на вылов камбалы на шельфе. Инцидент произошел после задержания в конце марта в Азовском море сейнера "Норд". На его капитана Владимира Горбенко завели дело за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.