Оккупация Южной Осетии: Грузия заявила о новом случае посягательства

С территории оккупированного региона Южная Осетия на территорию Грузии перешли представители оккупационных сил. Это произошло 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Tbilisi.

"Сегодня у села Мерети Горийского муниципалитета представители оккупационных сил перешли на территорию, контролируемую центральными властями. Однако вскоре они покинули территорию", - пишет издание, ссылаясь на Службу государственной безопасности Грузии.

Также в Службе добавили, что эту информацию проинформировали Миссию наблюдателей Евросоюза.

Напомним, в конце 2019 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Россией территорий Южной Осетии и Абхазии. Зурабишвили добавила также, что вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

Южная Осетия - самопровозглашенное государство на Южном Кавказе. Большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, одновременно 5 стран-членов ООН (в том числе Россия) признают ее независимым государством.