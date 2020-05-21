Окупація Південної Осетії: Грузія заявила про новий випадок посягання

З території окупованого регіону Південна Осетія на територію Грузії перейшли представники окупаційних сил. Це сталося 21 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Tbilisi.

"Сьогодні біля села Меретs Горійського муніципалітету представники окупаційних сил перейшли на територію, контрольовану центральною владою. Однак незабаром вони залишили територію", - пише видання, посилаючись на Службу державної безпеки Грузії.

Також у Службі додали, що цю інформацію поінформували Місію спостерігачів Євросоюзу.

Нагадаємо, в кінці 2019 року президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що в Грузії планують створити аналог нормандського формату для повернення окупованих Росією територій Південної Осетії і Абхазії. Зурабішвілі додала також, що вести діалог з Росією про повернення територій Грузії необхідно при підтримці партнерів, так як самостійно вирішити дане питання не вийде.

Південна Осетія - самопроголошена держава на Південному Кавказі. Більшість країн світу розглядають Південну Осетію як частину Грузії, одночасно 5 країн-членів ООН (в тому числі Росія) визнають її незалежною державою.