UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупация и полное уничтожение народа: украинцы назвали главные цели вторжения России

Автор: Александр Белоус

Большинство граждан (56%) считают, что главная цель вторжения России - это полное уничтожение украинского народа. Это мнение доминирует во всех регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Еще половина (49%) считают, что цель нападения - оккупация Украины и присоединение к России.

Только 15-17% думают, что Россия преследует цель сменить политический курс Украины или предотвратить размещению баз НАТО, 10% - считают, что мотивом является уничтожение военной инфраструктуры, в 5% - провоцирование НАТО на войну.

Тех кто считает, что вторжение России имело целью защитить русскоязычных - лишь 2%.

Опрос проведен 12-13 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News