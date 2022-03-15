Окупація та повне знищення народу: українці назвали головні цілі вторгнення Росії

Ще половина (49%) вважають, що ціль нападу - окупація України і приєднання до Росії.

Тільки 15-17% думають, що Росія переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО, 10% - вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури, 5% - провокування НАТО на війну.

Тих хто вважає, що вторгнення Росії мало за мету захистити російськомовних - лише 2%.

Опитування проведене 12-13 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.