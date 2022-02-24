UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В окрестностях Геническа блокпосты с российскими войсками

Автор: Анастасия Рокитна

Часть Херсонской области оккупировали российские военные. В самом городе Геническ, на окраинах блокпосты с российскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Херсонской ОГА.

Российские оккупанты проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Скадовском районе колонна военной техники стоит в районе широкое, не двигается. В городе Скадовск войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.

В Бериславском районе большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Большой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Относительно пребывания техники в городе Берислав точная информация отсутствует.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что остров Змеиный атаковали с российских кораблей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаХерсонская область