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В оккупационных войсках произошел раскол, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В российских оккупационных силах произошел раскол. Боевики "ЛНР" отказывают воевать за "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что боевики "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.

Ключевые выводы аналитиков института:

  • Видео, на котором военнослужащие так называемой "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
  • Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
  • Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
  • Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
  • Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
  • Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
  • Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы.
  • Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Напомним, Институт изучения войны выделил шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил - ЧВК и "ЛДНР". Ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.

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