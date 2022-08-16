В оккупационных войсках произошел раскол, - ISW
Фото: российские военные (Getty Images)
В российских оккупационных силах произошел раскол. Боевики "ЛНР" отказывают воевать за "ДНР".
Отмечается, что боевики "ЛНР" отказались продолжать боевые действия в Донецкой области и жаловались на изнурительные темпы наступления за пределами Луганской области.
Ключевые выводы аналитиков института:
- Видео, на котором военнослужащие так называемой "ЛНР" отказываются воевать в Донецкой области, свидетельствует о расколе между пророссийскими силами.
- Российские силы совершили несколько ограниченных наземных штурмов к северо-западу от Славянска.
- Оккупанты провели многочисленные наступательные операции к востоку и юго-востоку от Северска и к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.
- Захватчики продолжали вести наступательные действия на северо-запад, запад и юго-запад от Донецка.
- Российские войска совершили ограниченный наземный штурм к северу от Харькова.
- Российские и украинские войска продолжали обмениваться обвинениями в обстреле Запорожской АЭС.
- Власти Санкт-Петербурга официально опровергли вызов местных мужчин в военкоматы для обсуждения контрактной службы.
- Российские оккупационные власти продолжали подготовку к интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.
Напомним, Институт изучения войны выделил шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил - ЧВК и "ЛДНР". Ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.
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