Після окупації 45 тисяч людей виїхали з Криму, - Україна в ООН

Фото: Сергій Кислиця (flickr com unisgeneva1)

З початку окупації Криму Російською Федерацією в 2014 році з півострова виїхали 45 тисяч людей. Натомість держава-окупант переміщує туди власне населення всупереч Женевським конвенціям та протоколам.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Третьому комітеті ГА ООН.

Кислиця представив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна".

Він наголосив, що Росія визнана державою-окупантом, а її так звані "органи" та "посадові особи" у Криму є нелегітимними і до них застосовується визначення "окупаційна влада Російської Федерації".

Проєкт цієї резолюції наголошує, що люди на окупованій території опинилися у безнадійній ситуації.

"Системні репресії, вибіркові затримання, переслідування, позасудові страти та тортури перетворилися на щоденну реальність у Криму... 45 тисяч людей вже покинули Крим, а держава-окупант переміщує до Криму власне населення всупереч Женевським конвенціям та протоколам", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що третій комітет Генеральної асамблеї ООН 18 листопада схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, очікується, що оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму винесуть на голосування Генасамблеї ООН до кінця 2020 року.