Оккупанты жалуются на здоровье, чтобы не воевать, - разведка

Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни пивши, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего".

Далее советует активнее жаловаться на здоровье: "говори-болит у меня, не могу. Говори-у меня до службы язва была. Говори - искривление позвоночника. А то скажут-как вы прошли? Говори-купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. Сбежал оттуда. Теперь ходит, улыбается".

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: "Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва выехали. Говорят, их там разбили".

Отец рассказывает об общении родственников оккупантов с представителями российского командования: "спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Для чего они собирают там людей? Не могут ничего сказать".