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Оккупанты жалуются на здоровье, чтобы не воевать, - разведка

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российские военные жалуются своим родным на беспорядок в организации оккупантской армии. Также рассказывают о значительных потерях и жалуются на состояние здоровья, чтобы отказаться воевать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задачи. На это командир пообещал отправить его к прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни пивши, ничего у вас нет. Нет медицины, ничего".

Далее советует активнее жаловаться на здоровье: "говори-болит у меня, не могу. Говори-у меня до службы язва была. Говори - искривление позвоночника. А то скажут-как вы прошли? Говори-купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация, чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. Сбежал оттуда. Теперь ходит, улыбается".

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: "Одна боевая машина осталась. Механики все трехсотые. Чеченцы оттуда едва выехали. Говорят, их там разбили".

Отец рассказывает об общении родственников оккупантов с представителями российского командования: "спрашивали о каких-то деньгах, почему урезали? Ничего не смогли они ответить. Для чего они собирают там людей? Не могут ничего сказать".

Напомним, Россия обманом завозит наемников на войну в Украину. Одни из таких устраивались на работу охранниками, а попали поле боя.

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