Оккупанты жалуются на долгие "командировки" и постоянные обстрелы ВСУ: перехват разведки

Оккупанты жалуются на отсутствие ротаций и нежелание командования менять их. Кроме того, российские солдаты рассказывают о постоянных обстрелах со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который находится в Херсонской области, рассказал отцу, что его "командировка" в Украине затянулась. Он отмечает, что, вероятно, их не будут менять.

"Честно говоря, кажется, не меняют нас, н***ра", - сказал оккупант.

При этом отец интересуется, много ли обстрелов на фронте. В ответ российский солдат отвечает, что "считать трудно". Он рассказывает, что украинские защитники постоянно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, а также отдаленно слышно работу дальнобойных систем HIMARS.