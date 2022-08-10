UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты жалуются на долгие "командировки" и постоянные обстрелы ВСУ: перехват разведки

Фото: российские оккупанты жалуются на обстрелы ВСУ и отсутствие ротаций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты жалуются на отсутствие ротаций и нежелание командования менять их. Кроме того, российские солдаты рассказывают о постоянных обстрелах со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который находится в Херсонской области, рассказал отцу, что его "командировка" в Украине затянулась. Он отмечает, что, вероятно, их не будут менять.

"Честно говоря, кажется, не меняют нас, н***ра", - сказал оккупант.

При этом отец интересуется, много ли обстрелов на фронте. В ответ российский солдат отвечает, что "считать трудно". Он рассказывает, что украинские защитники постоянно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, а также отдаленно слышно работу дальнобойных систем HIMARS.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 160 российских оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже около 42800 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в Украине