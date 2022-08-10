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Оккупанты жалуются на долгие "командировки" и постоянные обстрелы ВСУ: перехват разведки

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Украина, Среда 10 августа 2022 11:31
Оккупанты жалуются на долгие "командировки" и постоянные обстрелы ВСУ: перехват разведки Фото: российские оккупанты жалуются на обстрелы ВСУ и отсутствие ротаций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты жалуются на отсутствие ротаций и нежелание командования менять их. Кроме того, российские солдаты рассказывают о постоянных обстрелах со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который находится в Херсонской области, рассказал отцу, что его "командировка" в Украине затянулась. Он отмечает, что, вероятно, их не будут менять.

"Честно говоря, кажется, не меняют нас, н***ра", - сказал оккупант.

При этом отец интересуется, много ли обстрелов на фронте. В ответ российский солдат отвечает, что "считать трудно". Он рассказывает, что украинские защитники постоянно обстреливают их позиции из минометов и артиллерии, а также отдаленно слышно работу дальнобойных систем HIMARS.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 160 российских оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла уже около 42800 своих военных.

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