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Окупанти скаржаться на довгі "відрядження" і постійні обстріли ЗСУ: перехоплення розвідки

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Україна, Середа 10 серпня 2022 11:31
Окупанти скаржаться на довгі "відрядження" і постійні обстріли ЗСУ: перехоплення розвідки Фото: російські окупанти скаражаться на обстріли ЗСУ та відсутність ротацій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти скаржаться на відсутність ротацій та небажання командування змінювати їх. Крім того, російські солдати розповідаються про постійні обстріли з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант, який знаходиться у Херсонській області, розповів батьку, що його "відрядження" в Україні затягнулося. Він зазначає, що, ймовірно, їх не будуть змінювати.

"Чесно кажучи, здається, не міняють нас, н***ра", - сказав окупант.

При цьому батько цікавиться, чи багато обстрілів на фронті. У відповідь російський солдат відповідає, що "рахувати важко". Він розповідає, що українські захисники постійно обстрілюють їх позиції з мінометів та артилерії, а також віддалено чути роботу далекобійних систем HIMARS.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 160 російських окупантів. Всього з початку війни Росія втратила вже близько 42800 своїх військових.

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