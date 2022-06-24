Оккупанты заявили об "освобождении" Мелитополя от ворон, - мэр

"В Мелитополе сегодня нарастает сопротивление и в то время, когда рашисты отрапортовали в своих СМИ, что они освободили жителей временно оккупированного города от ворон, я не шучу. Они сказали, что основная проблема Мелитополя - это вороны и они освободили тем, что выпилили деревья", - заявил он.

Мэр сообщил, что мелитопольские партизаны с сегодняшнего дня открыли сезон охоты. Поэтому по всему городу есть фото одного из основных гауляйтеров. По словам Федорова, за его голову дают 10 тысяч долларов.