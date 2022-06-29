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Оккупанты заявили, что "нейтрализовали" мэра Херсона

Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci.com.ua)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты признали похищение мэра Херсона Игоря Колыхаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Информацию о похищении подтвердил Кирилл Стремоусов, называющий себя "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области.

При этом Стремоусов назвал похищение мэра "нейтрализацией".

"Задержан экс-мэр Колыхаев... Человек, который многому навредил по процессу "денацификации". Наконец-то его нейтрализовали", - заявил он.

По его словам, Колыхаев призывал социальных работников не выполнять преступных приказов оккупационных властей.

Напомним, оккупанты утром 28 июня увезли Колыхаева в неизвестном направлении. Его точное местонахождение неизвестно.

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Херсон