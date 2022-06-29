Окупанти заявили, що "нейтралізували" мера Херсона

Інформацію про викрадення підтвердив Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

При цьому Стремоусов назвав викрадення мера "нейтралізацією".

"Затримано ексмера Колихаєва... Людину, яка багато в чому нашкодила процесу "денацифікації". Нарешті його нейтралізували", - заявив він.

За його словами, Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати злочинних наказів окупаційної влади.

Нагадаємо, окупанти вранці 28 червня відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.