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Оккупанты заявили об эвакуации украинцев в Луганск. В ОГА развеяли фейк

Фото: оккупанты заявили об эвакуации украинцев в Луганск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация в очередной раз продолжает распространять фейки и дезинформировать население. В этот же раз заявили о, якобы, эвакуации украинцев во временно оккупированный Луганск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Рашисти распространяют информацию, что сегодня до оккупированного Луганска они эвакуировали украинцев из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, указывают количество в 350 человек",- пишет Гайдай.

В частности, оккупанты принудительно собирают среди населения гуманитарную помощь, рассылая фейковые распоряжения от "администраций".

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