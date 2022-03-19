Оккупанты заявили об эвакуации украинцев в Луганск. В ОГА развеяли фейк

Российская Федерация в очередной раз продолжает распространять фейки и дезинформировать население. В этот же раз заявили о, якобы, эвакуации украинцев во временно оккупированный Луганск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В частности, оккупанты принудительно собирают среди населения гуманитарную помощь, рассылая фейковые распоряжения от "администраций".

"Рашисти распространяют информацию, что сегодня до оккупированного Луганска они эвакуировали украинцев из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, указывают количество в 350 человек",- пишет Гайдай.

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